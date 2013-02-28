日本股市: 日经指数早盘收高,受美国数据和意大利标债情况提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周四早盘自前两日跌势中反弹,因意大利标售新债获得追捧,缓解市场对该国政治僵局可能重燃欧债危机的担忧,且有数据显示美国经济在积聚动能.
前两日遭遇沉重抛压的股票带头反弹,丰田汽车 上扬2%,本田汽车 涨3.0%,佳能 劲扬3.4%.
日经指数 早盘收高1.9%至11,462.63点,升破五日移动均线切入位11,432.77点,前两日曾跌去3.5%.该指数目前位于接近周一所及53个月高位11,662.52点的区间里.
东证股价指数 早盘收高1.6%,报969.12点.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。