日本股市: 日经指数早盘收高,受美国数据和意大利标债情况提振

路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周四早盘自前两日跌势中反弹,因意大利标售新债获得追捧,缓解市场对该国政治僵局可能重燃欧债危机的担忧,且有数据显示美国经济在积聚动能.

日经指数 早盘收高1.9%至11,462.63点,升破五日移动均线切入位11,432.77点,前两日曾跌去3.5%.该指数目前位于接近周一所及53个月高位11,662.52点的区间里.