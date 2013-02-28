《全球市场》亚股走升,贝南克国会证词及意大利标债情况改善风险胃纳

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**意大利标债取得成功**
欧洲股市周三自上日暴跌走势反弹,受意大利标债买需良好提振.
在倍受关注的意大利公债标售中,买家标购踊跃,得标利率升至去年10月以来最高水准,抚平了人们因市场环境动荡而对公债很难售出的担心.
"尽管市场仍考虑意大利政局是否会干扰微弱的复苏势头,但他们看来很想淡化已加剧的政治风险,"巴克莱资本在一份报告中指出.
"实际上还是有乐观情绪的空间的--如果意大利风险得到控制的话--因稳定迹象持续浮现,"该报告称.
欧元兑美元 升0.1%至1.3145美元,远高于周二所及七周低位1.3018.
日圆兑美元 跌0.2%,报92.41.日圆周一曾触及2010年5月以来最低位,后来意大利选举结果撼动金融市场,日圆兑美元应声涨至90.85.
日圆兑欧元 亦跌0.3%至121.44,周一曾升至118.74.
美国原油期货 升0.4%,报每桶93.10美元,布兰特原油期货 升0.3%,报每桶112.22美元.(完) (编译 梁睿雪/许娜/田建华/杜明霞/石冠兰; 审校 蔡美珍/张荻/张明钧/白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。