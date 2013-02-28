《全球市场》亚股走升,贝南克国会证词及意大利标债情况改善风险胃纳

**意大利标债取得成功**

欧洲股市周三自上日暴跌走势反弹,受意大利标债买需良好提振.

在倍受关注的意大利公债标售中,买家标购踊跃,得标利率升至去年10月以来最高水准,抚平了人们因市场环境动荡而对公债很难售出的担心.

"尽管市场仍考虑意大利政局是否会干扰微弱的复苏势头,但他们看来很想淡化已加剧的政治风险,"巴克莱资本在一份报告中指出.

"实际上还是有乐观情绪的空间的--如果意大利风险得到控制的话--因稳定迹象持续浮现,"该报告称.

欧元兑美元 升0.1%至1.3145美元,远高于周二所及七周低位1.3018.

日圆兑美元 跌0.2%,报92.41.日圆周一曾触及2010年5月以来最低位,后来意大利选举结果撼动金融市场,日圆兑美元应声涨至90.85.

日圆兑欧元 亦跌0.3%至121.44,周一曾升至118.74.