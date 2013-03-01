《中国债券市场每日交易备忘》--3月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国铁路物资公司25亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和浦发银行主承 江苏沙钢集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行和交行主承 江苏新时代造船公司10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建行主承 安徽投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 中国电力投资集团35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 中国建材 30亿元九个月期超短融011337002,票面利率3.85% 中国铝业公司50亿元一年期短融041356002,票面利率3.96% 玖龙纸业(太仓)公司9亿元一年期短融041353009,票面利率4.60% 安信证券15亿元三个月短融071306002,票面利率3.70% 北京二商集团6亿元一年期短融041358014,票面利率4.4% 上海美特斯邦威服饰股份公司8亿元一年期短融041358015,票面利率4.40% 西安曲江文化产业投资集团10亿元三年期中票1382069,票面利率5.06% 新疆投资发展集团7亿元三年期中票1382068,票面利率4.77% 天津高速集团20亿元五年期中票1382071,票面利率5.21% 南京新工投资集团14亿元五年期中票1382070,票面利率5.11% 江苏宿迁中小企业2.6亿元两年期集优票据051302012,票面利率5.3% ============================================================================ 三、缴款: 浙江德清交通投资集团10亿元七年期固息债1380063,票面利率6.4% 绍兴县中心城建投15亿元六年期固息债1380070,票面利率6.30% 吉林城建控股18亿元七年期固息债1380071,票面利率6.34% 中化股份60亿元10年期固息债1380075,票面利率4.98% 中化股份30亿元15年期固息债1380076,票面利率5.15% 华侨城集团24亿元三个月期超短期融资券 ============================================================================ 四、还本付息: 中铁二十五局集团2亿元一年期短融041258006到期兑付,票面利率5.88% 广东粤电集团12亿元三年期中票1082025到期兑付,票面利率4.08% 物美商业 5亿元一年期短融041262008到期兑付,票面利率5.88% 西部矿业集团9亿元一年期短融041261010到期兑付,票面利率5.88% 中国南方工业集团24亿元一年期短融041261009到期兑付,票面利率4.54% 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260007到期兑付,票面利率5.88% 财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08% 国开行200亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)110250付息,基本利差0.89%(保底利率4.1%) 进出口行150亿元三年期固息金融债110302付息,票面利率3.83% 农发行150亿元五年期浮息金融债(3个月SHIBOR基准)090407付息,基本利差0.2% 南方工业集团30亿元五年期中票1282044付息,票面利率4.78% 镇江新区经济开发总公司16亿元七年期固息债1280028付息,票面利率8.16% 葫芦岛市投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280027付息,票面利率8.47% 漳州路桥经营公司11亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280026付息,票面利率8.2% 宁波城建投资控股10亿元六年期固息债1280025付息,票面利率7.39% 三峡水利 1.9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182051付息,基本利差2.80% 莱芜市经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180046付息,票面利率6.50% 泸州市兴泸投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180045付息,票面利率6.39% 文登市城市资产经营公司13亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180044付息,票面利率7.75% 盘锦建投15亿元七年期固息债1180043付息,票面利率7.42% 北京控股集团40亿元五年期中期票据1082024付息,票面利率4.69% 浙江宁波中小企业1.8亿元两年期集合票据1283005付息,票面利率7.5% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中共十八届二中全会通过国务院机构改革方案，强调行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础必然 要求。 --针对市场新股发行将于4月份重启的传言,中国证监会关部门负责人澄清,新股发行重启目前没有明确 时间表,下一步发行体制改革的主要工作包括修订完善相关制度,细化信披的要求,淡化对上市公司盈 利能力的判断. --中国国家外汇管理局周四表示,2013年中国经常项目尤其是贸易顺差局面仍会持续,并继续吸引外国 直接投资等国际长期资本流入.今年要以控流入作为防风险的保障措施. 国家统计局和物流与采购联合会今日公布2月官方制造业PMI (1月为50.4) 今日公布2月汇丰PMI终值 (1月为52.3) 国家统计局和物流与采购联合会3/3公布2月官方非制造业PMI (1月为56.2) 3/5公布2月汇丰服务业PMI (1月为54.0) 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%)=================== ========================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 丁淑琴/康熙泽; 审校 边竞/李宏薇)