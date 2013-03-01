版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
 =============================================================================
 一、新债招标:
  
 中国铁路物资公司25亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和浦发银行主承
 江苏沙钢集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行和交行主承
 江苏新时代造船公司10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建行主承
 安徽投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
 中国电力投资集团35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
 ============================================================================
 二、新债上市:

 中国建材 30亿元九个月期超短融011337002,票面利率3.85%   
 中国铝业公司50亿元一年期短融041356002,票面利率3.96%
 玖龙纸业(太仓)公司9亿元一年期短融041353009,票面利率4.60%
 安信证券15亿元三个月短融071306002,票面利率3.70%
 北京二商集团6亿元一年期短融041358014,票面利率4.4%
 上海美特斯邦威服饰股份公司8亿元一年期短融041358015,票面利率4.40%
 西安曲江文化产业投资集团10亿元三年期中票1382069,票面利率5.06%
 新疆投资发展集团7亿元三年期中票1382068,票面利率4.77%
 天津高速集团20亿元五年期中票1382071,票面利率5.21%
 南京新工投资集团14亿元五年期中票1382070,票面利率5.11%
 江苏宿迁中小企业2.6亿元两年期集优票据051302012,票面利率5.3%
 ============================================================================    
 三、缴款:

 浙江德清交通投资集团10亿元七年期固息债1380063,票面利率6.4%
 绍兴县中心城建投15亿元六年期固息债1380070,票面利率6.30%
 吉林城建控股18亿元七年期固息债1380071,票面利率6.34%
 中化股份60亿元10年期固息债1380075,票面利率4.98%
 中化股份30亿元15年期固息债1380076,票面利率5.15%
 华侨城集团24亿元三个月期超短期融资券
 ============================================================================
 四、还本付息:    

 中铁二十五局集团2亿元一年期短融041258006到期兑付,票面利率5.88%
 广东粤电集团12亿元三年期中票1082025到期兑付,票面利率4.08%
 物美商业 5亿元一年期短融041262008到期兑付,票面利率5.88%
 西部矿业集团9亿元一年期短融041261010到期兑付,票面利率5.88%
 中国南方工业集团24亿元一年期短融041261009到期兑付,票面利率4.54%
 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260007到期兑付,票面利率5.88%
 财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08%
 国开行200亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)110250付息,基本利差0.89%(保底利率4.1%)
 进出口行150亿元三年期固息金融债110302付息,票面利率3.83%
 农发行150亿元五年期浮息金融债(3个月SHIBOR基准)090407付息,基本利差0.2%
 南方工业集团30亿元五年期中票1282044付息,票面利率4.78%
 镇江新区经济开发总公司16亿元七年期固息债1280028付息,票面利率8.16%
 葫芦岛市投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280027付息,票面利率8.47%
 漳州路桥经营公司11亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280026付息,票面利率8.2%
 宁波城建投资控股10亿元六年期固息债1280025付息,票面利率7.39%
 三峡水利 1.9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182051付息,基本利差2.80%
 莱芜市经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180046付息,票面利率6.50%
 泸州市兴泸投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180045付息,票面利率6.39%
 文登市城市资产经营公司13亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180044付息,票面利率7.75%
 盘锦建投15亿元七年期固息债1180043付息,票面利率7.42%
 北京控股集团40亿元五年期中期票据1082024付息,票面利率4.69%
 浙江宁波中小企业1.8亿元两年期集合票据1283005付息,票面利率7.5%
 ============================================================================
 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
  --中共十八届二中全会通过国务院机构改革方案，强调行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础必然
    要求。
        
  --针对市场新股发行将于4月份重启的传言,中国证监会关部门负责人澄清,新股发行重启目前没有明确
    时间表,下一步发行体制改革的主要工作包括修订完善相关制度,细化信披的要求,淡化对上市公司盈
    利能力的判断. 

  --中国国家外汇管理局周四表示,2013年中国经常项目尤其是贸易顺差局面仍会持续,并继续吸引外国
    直接投资等国际长期资本流入.今年要以控流入作为防风险的保障措施. 
    
  国家统计局和物流与采购联合会今日公布2月官方制造业PMI      (1月为50.4)
                             今日公布2月汇丰PMI终值        (1月为52.3)
  国家统计局和物流与采购联合会3/3公布2月官方非制造业PMI      (1月为56.2)
                            3/5公布2月汇丰服务业PMI      (1月为54.0)
  中国海关3/8公布2月进出口贸易数据                       (1月顺差291.5亿美元)  
  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)                   (1月为-1.6%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)               (1月为2.0%)
                    1-2月固定资产投资                     (去年1-12月为20.6%)
                    1-2月社会消费品零售总额                (去年12月为15.2%)
                    1-2月工业增加值                       (去年12月为10.3%)
                    1-2月房地产投资和销售情况月度报告
  
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            3/28公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)===================
==========================================================
   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 丁淑琴/康熙泽; 审校 边竞/李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐