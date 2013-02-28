中国新债: 国开行下周二将首次增发四期Shibor浮息债,至多210亿元

路透北京2月28日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(3月5日)第一次增发今年第10-13期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4"),期限分别为一、三、五、七年,总量不超过210亿元人民币.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该次增发与标的债一样,债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式.

国开行表示,是次增发的四期债,债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.

国开行1月29日首次发行了10-13期浮息债,一、三、五、七年期的中标利差分别为-50基点(bp),-1bp,19bp和38bp.

国开行于今年初推出浮息债四债联发,并且包括定存基准及Shibor基准两个品种.此前,国开行已对定存基准"F4"进行了首次增发.

国开行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.

该次增发债具体条款如下:

第10期第一次增发 第11期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-10:30 3月5日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月11日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

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第12期第一次增发 第13期第一次增发

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招标量 不超过60亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-11:10 3月5日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月13日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)