中国新债: 国开行下周二将首次增发四期Shibor浮息债,至多210亿元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京2月28日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(3月5日)第一次增发今年第10-13期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4"),期限分别为一、三、五、七年,总量不超过210亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该次增发与标的债一样,债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式.
国开行表示,是次增发的四期债,债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.
国开行1月29日首次发行了10-13期浮息债,一、三、五、七年期的中标利差分别为-50基点(bp),-1bp,19bp和38bp.
国开行于今年初推出浮息债四债联发,并且包括定存基准及Shibor基准两个品种.此前,国开行已对定存基准"F4"进行了首次增发.
国开行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.
该次增发债具体条款如下:
第10期第一次增发 第11期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 3月5日9:30-10:30 3月5日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 2月1日 2月1日
缴款日 3月7日 3月7日
分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日
上市日 3月11日 3月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 无 债券面值的0.05%
发行人增发权利 保留 保留
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第12期第一次增发 第13期第一次增发
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招标量 不超过60亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 3月5日9:30-11:10 3月5日9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 2月1日 2月1日
缴款日 3月7日 3月7日
分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日
上市日 3月13日 3月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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