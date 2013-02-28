《中国两会前瞻》事关稳定反腐改革呼声最高,财经高官人事变动受瞩目

* 反腐改革呼声最高,事关经济稳定及政改成败

* 大部制改革悄然试水,收入分配改革重落实

* 社保养老民生问题年年议

* 财经高官人事变动受瞩目

作者 沈燕

路透北京2月28日 - "中国最大的问题是腐败,如果解决不了,开什么会也没戏,只能一声叹息!"在一个向全国两会(人大和政协)代表提问的官方网络平台上,有网民如此感慨.

的确,水能载舟,亦能覆舟.当人均GDP(国内生产总值)超过5,000美元,已迈入中等收入国家之列的中国,对反腐改革的诉求也愈发强烈,不仅成为今年两会热议重点话题,也将成为影响中国经济平稳及政治改革推进能否顺利的重要因素之一.

"大量事实告诉我们,腐败问题愈演愈烈,最终必然会亡党亡国,我们要警醒."中共中央总书记习近平自上任后就曾屡次如是强调.

而在新一届政府把权力关进制度的笼子,既打"老虎"又打"苍蝇"的反腐誓言面前,无论是悄然启动的大部制改革,或酝酿八年之久却难脱虎头蛇尾之嫌的收入分配改革方案,以及被视为拉动经济增长重任的新型城镇化推进等,成败与否亦与反腐密切相关.

此外,社保养老等改善民生,北京等地区持续雾霾天气引发的环保忧虑,以及换届之年财经类高官的人事变动等,也成为本届两会的关注重点.

"今年政府工作报告更多是对五年来本届政府工作的总结,并将去年底召开的经济工作会议上提出的经济发展目标提交人大讨论通过."中国国家信息中心宏观预测部主任祝宝良称.

民生证券首席经济学家邱晓华也认为,政府换届首先要确定领导班子,定人后才能做事,总体思路应该不会脱离去年底召开的中央经济工作会议的内容.

中国将分别于3月3日及5日起召开政协十二届一次会议及十二届人大一次会议,会议将确定国家主席及总理等新一届政府领导人.

对于强烈的反腐呼声,显然已获上下的共识,亦是新一届政府上任的主打牌.在两会召开前一周中央纪委召开的第二次会议上,习近平就总结了苏共亡党的历史教训,历数了消极腐败现象和不正之风的危害.

中央纪律检查委员会书记王岐山也在该会议上表示,"要保持惩治腐败高压态势,加强对配偶子女均已移居国外的国家工作人员(俗称"裸官")的管理和监督,做到有群众举报的要及时处理,有具体线索的要认真核实,坚持惩治和预防腐败两手抓、两手都要硬."

中共"十八大"过后,新任领导人习近平在去年12月提出"轻车简从"的八项规定,之后由王岐山掌舵的中纪委在春节前下发通知,严禁官员元旦春节公款送礼.暂时的禁令让春节这个公款消费的高峰较往年明显地沉寂.

**大部制改革悄然试水**

对改革的期盼,显然也是本届两会重点关注的内容.但由于是换届年,真正能启动的改革或许并不会太多.这或许能从十八大前呼声甚高的大部制改革,此次的启动却显得相当低调可见一斑.

"十八大后新一届政府特别强调改革是中国最大的红利,城镇化是中国最大的动力所在.但最重要的改革改什么怎么改?虽然期待很多,但两会上可能不会有太多表述,可能要到三中全会以后才能确定."祝宝良称,现在更多的是讨论.

周四结束的中共十八届中央委员会第二次全体会议上,就讨论了国家机构领导人员建议人选,及国务院机构改革和职能转变议题.

一位不愿具名的官方人士称,"这次的大部制改革工作一切都很低调,一方面该项改革本身比较敏感,波及部门间利益调整,应该是国务院专门部门在做,具体的内容要等两会后才知分晓."

路透今年1月曾援引两位来自官方的消息人士透露,中国新一届政府将启动大部制改革,而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部,将铁道部并入到交通运输部.

另一位不具名的官方人士就提到,大部制应该是分步走,毕竟换届年先定人再做事.最先涉及的应该是与民生相近的部门,尤其是近年来食品安全问题频出,与政府职能部门交叉太多,"都在管却又都没管的部门设置有关,而大文化部的合并可能会延后,毕竟是政府的喉舌部门,考虑的因素可能会多一些."

据国内媒体报导,新一轮"大部制"改革方案包括:民政部将扩大社会管理等方面的权责;国务院食品安全委员会办公室与国家食品药品监督管理局等部门的食品安全监管职能进行整合,成立专门的市场秩序监管部门;国家海洋局亦将扩权,强化海洋综合管理权限;各界呼吁最多的铁道部与交通运输部将有望整合等.

中国曾在2008年国务院机构改革中整合组建了工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部,并以此拉开政府大部门体制改革的帷幕.但这场"蜻蜓点水式"的改革显然没有达到预期目的.

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**社保民生热点年年议**

在关注政府机构改革推进的同时,普通百姓显然更关注社保养老,收入分配等如何改善民生的话题.尤其是60周岁及以上人口已占总人口的14.3%,如何应对"未富先老"的中国老龄化社会的到来?

中国社科院周三发布"2013中国老龄事业发展报告"预计,今年中国老年人口数量将突破2亿大关,在2025年之前老年人口将每年增长100万人;同时,劳动年龄人口进入负增长的历史拐点.

在中国官媒新华网,人民网等所做的2013年两会问题调查中,社会保障,收入分配关注度均排名靠前,其它关注的热点问题还包括住房保障,稳定物价等,尤其是养老金的双轨制(国家公务员与企业员工退休后待遇差距巨大).

"改革分配方案,取消退休双轨制咋就那么难?"北京已经退休的王师傅抱怨说.因为在企业工作退休,其与当公务员的同龄战友退休工资相差不止一倍,而且在医疗等诸多方面也存在巨大差距.

而在官网的两会问题留言板上,对涉及民生不公的批评也不绝于耳."退休金双轨制使企业退休人员退休金与政府事业单位退休金相差3-4倍的问题,多年两会呼吁强烈,但一直得不到政府正面回答,令全国企业退休人员失望."一网民留言.

对于今年春节前出台的收入分配改革方案如何落实,尤其是官员财产公示何时开始等等,显然也是两会民生关注的话题.

此外,高层及新领导班子,尤其是重要财经官员的人事变动亦是资本市场高度关注的话题.

据路透此前援引四位消息人士透露,已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席.不过出乎外界意料的是,周小川还将继续留任中国央行行长一职. (完)