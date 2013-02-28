中国金融: 财富管理产品易异化,应防范金融风险--央行副行长

路透北京2月28日 - 中国人民银行副行长潘功胜周四表示,财富管理的产品大多具有跨行业、跨市场和跨业务的特点,产品发展迅速,发展过程中容易出现异化,因此要防范金融风险.

他在出席中国财富管理50人论坛时并称,金融支持实体经济发展和促进居民财富保值增长同等重要,过去用低成本社会资金支持实体经济的思路要改变.

"随着财富管理的发展,需要加快制度建设,健全金融监管,防范金融风险."潘功胜表示.

他解释称,金融管理部门在加强制度建设,完善监管方面已经做了大量工作,对规范市场维护投资者权益,防范金融系统性风险起到了很好的作用.但随着综合经营,交叉经营的不断扩大,财富管理跨行业、跨市场、跨业务的情况持续增加,应当加强相关金融立法,探索和完善一些基础性的制度安排.

而对于大力发展财富管理业务的意义,潘功胜称,近年来,中国民众金融资产财富管理意识在逐渐增强,但是增长的财富管理的诉求下面,财富管理发展有些不足.中国金融资产收益性比较低,大量集中在存款上,虽然安全性较好,但收益有限,一定程度上影响了财产性收入的增长.

从另一个角度讲,中国在金融方面更多强调是如何动用社会资源为实体经济服务,为经济增长服务.体现在 金融制度的安排上,就是以银行为主导,集中社会资源为经济的发展源源不断地提供低成本资金,并根据政府的导向,将资金配置到优先行业与出口、工业化、基础设施等等.

"这一发展战略在经济的追赶阶段无疑是成功的,但从长期看却是不可持续的."他表示,这不利于改善收入分配格局,甚至经济转型,亦不利于保障和改善民生.

而人大财经委副主任吴晓灵的发言提纲表示,金融部门应实施功能监管,宏观经济监管部门应着眼于国家发展的格局,不要介入微观监管活动.要充分利用现有的金融监管资源,不要重新设立新的监管系统.