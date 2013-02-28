中国债市动态: 现券短端收益率小涨,因央行公开市场意外"爽约"

路透上海2月28日 - 中国银行间市场周四早盘现券短端成交稀少,收益率小涨.央行公开市场稍早意外"询而不发",令资金面缓解预期落空.但对于央行此举及回购利率变化不大的市况,市场"摸不到头脑",多数投资者选择谨慎观望资金面下一步动向.

交易员纷纷表示,长久以来央行一直表现出维稳资金面的意愿,随着流动性紧张日益明显,市场对央行今日进行逆回购的预期很强,然而央行"询而不发"的举动实在令人错愕.同时逆回购预期落空后,资金利率未出现明显上涨,亦令市场迷惑.投资者选择观望后续资金面情况,相机而动.

"成交很少,但(短端)收益率是涨了,因为不进行逆回购了么,...猜不透央行在想什么,周二(资金面)那么紧,还出正回购,今天又什么也没做,大家也都在看方向,看资金面反应."北京一银行交易员称.

上海一银行交易员也指出,事实上昨天下午投资者已开始对今日公开市场操作持谨慎态度了,报价中也有所体现.所以今日收益率涨幅并不大.

春节后的中国央行公开市场操作可谓意外连连.虽然本周资金面吃紧,但周四中国央行逆回购最终却询而未发.业内人士认为,随着春节假期后现金陆续回流银行,和财政资金释放,对近期资金面压力预期将起到一定缓解作用,也许是逆回购未如期现身的原因.

截止北京时间11:18,质押式回购加权平均利率主要品种中,七天回购利率仅微涨不到1个基点(bp),报在4.2712%.隔夜品种上涨约7个bp,报4.0285%.