中国新债: 阜新银行下周二起将发至多2亿元固息次级债,期限10年

路透上海2月28日 - 中国阜新银行股份有限公司周四公告称,将自下周二(3月5日)起簿记建档发行至多2亿元人民币固息次级债,期限10年,并在第五年末附发行人赎回权,所募资金将用于补充附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告称,该期债主承销商为兴业证券,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次债券评级为A,阜新银行主体信用级别为A+.

该期债发行期为3月5日-3月6日,缴款截止日为3月6日.(完)

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