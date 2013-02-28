中国新债: 阜新银行下周二起将发至多2亿元固息次级债,期限10年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月28日 - 中国阜新银行股份有限公司周四公告称,将自下周二(3月5日)起簿记建档发行至多2亿元人民币固息次级债,期限10年,并在第五年末附发行人赎回权,所募资金将用于补充附属资本.
刊登在中国债券信息网的公告称,该期债主承销商为兴业证券,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次债券评级为A,阜新银行主体信用级别为A+.
该期债发行期为3月5日-3月6日,缴款截止日为3月6日.(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。