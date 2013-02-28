普京要求俄军方改善武装力量以应对西方威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月27日 - 俄罗斯总统普京周三要求军方首脑在他的新一任总统任期内加快改善武装力量，并指出俄罗斯必须挫败西方试图打破战略力量平衡的企图。

上述言论表明，普京自去年5月重返克里姆林宫以来立场变得日益强硬，还说明他日益趋于以外国威胁为由、借助反西方的言辞来争取支持。

“（西方）正试图打破战略平衡，”普京在位于莫斯科郊区的总参谋部军事学院发表讲话时说。

“地缘政治变化要求我们做出迅速且深思熟虑的反应……俄罗斯武装力量必须在未来3-5年内达到新的能力水平，”普京说。

普京称，威胁俄罗斯地缘政治地位的活动包括北约（NATO）东扩以及美国在欧洲部署反导系统等。

他还称，军事演习需要得到加强，且应更少发布事前通知，以保持士兵的警惕性。（完）