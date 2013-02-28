中国汇市: 中间价升至逾月高点引领人民币早盘走升,两会前观望气氛浓

* 人民币即期早盘继续走升

* 中间价升至逾一个月高点

* 客盘结购汇力量相对均衡,未有明显方向

* 交投偏淡静,市场揣测临近两会监管层更期望维稳行情

路透北京2月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续维持走升态势,盘中一度接近2月以来的最高点.因非美货币隔夜走升行情,引领人民币/美元中间价跳升至逾一个月高点,而客盘结购汇力量相对均衡,尚未看出明显方向,交投亦相对清淡.

交易员称,按照惯例,市场普遍猜测在临近两会(人大政协会议)期间人民币将更有可能出现"维稳"行情,因此人民币/美元中间价走升幅度略超出预期,交易各方观望的情绪比较浓,期待监管层更多方向指引.

"隔夜的行情都比日间的要活跃,从今天看,有效的交投波动也就10个点左右,这样的行情下没法做交易,马上要开会了,观望一下...现在就看监管层的想法了."上海一外资行交易员称.

北京时间12:04,人民币兑美元即期报6.2225元,上日收报6.2273元.今日人民币兑美元中间价 为6.2779元,上日中间价为6.2842元.

交易员并称,一般来说,两会期间,外汇市场的波动肯定不会太大,市场仍担心监管层的不定时干预,这亦影响交易热情的发挥,真正的行情出来可能要到两会之后.

上述外资行交易员称,日元走势仍是考量人民币/美元行情的重要参考因子,因此人民币最近的强势料不会延续很久,且中国宏观基本面向好亦给人民币以支撑.

日圆是年内迄今表现最差的主要货币之一,因投资者押注日本央行将推行更为激进的政策来打压通缩,并准备推出进一步货币刺激政策.

东京汇市欧元兑美元和日圆周四企稳,欧元多头重新振作,因此前意大利公债标售相对顺利,缓解了因大选未有明确结果而引发的忧虑情绪.欧元兑美元 报1.3134美元,从本周稍早前触及的八周低点1.3018美元处回升.欧元兑日圆 报121.14日圆,高于五周低点120.20.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3185/15,上日尾盘为6.3230.

北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2195/15元,上一交易日尾盘报6.2208元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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