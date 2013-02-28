中国公开市场: 3月仅450亿元正回购到期,无央票和逆回购到期

路透上海2月28日 - 据路透统计显示,2013年3月中国央行公开市场没有央票和逆回购到 期,仅有450亿元人民币的正回购到期;这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场资金 投放量为450亿元. 春节后的中国央行公开市场操作可谓意外连连.虽然本周资金面吃紧,但周四中国央行逆 回购最终却询而未发.业内人士认为,随着春节假期后现金陆续回流银行,和财政资金释放,对 近期资金面压力预期将起到一定缓解作用,也许是逆回购未如期现身的原因. 以下为2013年3月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 -------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 400 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 50 ------------------------------------------------------------------- -- 450 -- 450 注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五 . 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩/黄凯)