Gazprom将致力于年底前与中石油达成协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月27日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(简称俄气,Gazprom) 周三表示，与中石油集团(CNPC)双方同意争取今年年底前签署协议，为中国提供每年至少380亿立方米的天然气供给。

世界最大的天然气开采企业Gazprom与中方就天然气供应而进行的谈判已经进行数年，但由于双方对于定价等问题存在的分歧，使得谈判进展缓慢。

“Gazprom与中石油已同意就俄方通过东线向中方供应天然气一事展开更加积极的谈判，以促成相关协议在2013年年底达成，”Gazprom称。

Gazprom股价当日下午上扬约1%。

俄罗斯打算从2015年开始向中国每年提供680亿立方米天然气，约相当于向欧洲输气总量的一半。

中国政府正努力寻求更多的天然气供应来源，包括土库曼斯坦。中国的天然气需求预计将在2030年达到目前水平的四倍。

Gazprom去年对欧洲的天然气输出量下降7%至1390亿立方米，俄罗斯总统普京已令Gazprom与亚太地区这一迅速成长的消费市场，如中国和日本，保持更加紧密的联系。(完)