离岸人民币: 香港1月底人民币存款环比增3.5%,连四个月增长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月28日 - 香港金管局周四公布数据显示,此间金融机构的人民币存款在2013年首个月份保持强劲增长势头,存款余额为6,240亿元人民币,环比升3.5%.这也是连续第四个月增长.
同期跨境贸易结算的人民币总额为2,684.93亿元,较前一个月增加1.66%.
至1月底,香港共有140家机构获准经营人民币业务,较上月增加一家.
随着市场看好中国经济稳步加温,人民币相关资产投资气氛向好,带动香港资金池扩大,预料很快能够突破2011年11月创下的历史高点记录6,273亿元.
2012年上半年人民币贬值预期浓厚,导致香港人民币资金池成长停滞,去年全年人民币存款余额按年小幅增长2.5%.(完)
欲浏览香港人民币存款变化图表,请点选(link.reuters.com/qew36t)
金管局新闻稿:here (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。