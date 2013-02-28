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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 17:15 BJT

离岸人民币: 香港1月底人民币存款环比增3.5%,连四个月增长

路透香港2月28日 - 香港金管局周四公布数据显示,此间金融机构的人民币存款在2013年首个月份保持强劲增长势头,存款余额为6,240亿元人民币,环比升3.5%.这也是连续第四个月增长.

同期跨境贸易结算的人民币总额为2,684.93亿元,较前一个月增加1.66%.

至1月底,香港共有140家机构获准经营人民币业务,较上月增加一家.

随着市场看好中国经济稳步加温,人民币相关资产投资气氛向好,带动香港资金池扩大,预料很快能够突破2011年11月创下的历史高点记录6,273亿元.

2012年上半年人民币贬值预期浓厚,导致香港人民币资金池成长停滞,去年全年人民币存款余额按年小幅增长2.5%.(完)

欲浏览香港人民币存款变化图表,请点选(link.reuters.com/qew36t)

金管局新闻稿:here (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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