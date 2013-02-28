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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 13:15 BJT

日本数据: 1月房屋开工按年增长5.0%,为连续第五个月增长

路透东京2月28日 - 日本国土交通省周四公布,1月房屋开工较上年同期增长5.0%,为连续第五个月增长.这表明消费者信心改善且按计划上调消费税之前需求浮现,令建筑业受益.

50家大型建筑公司1月建筑订单较上年同期下滑3.7%.

欲浏览完整数据表格,请点选国土交通省官网链接:

(here) (完) (编译 丁琦; 审校 艾茂林)
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