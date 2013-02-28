香港个股: 中信泰富称西澳洲磁铁矿项目余下四条生产线建设将由旗下公司负责

路透香港2月28日 - 从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富 表示,其于西澳洲的铁矿项目的第三至第六条生产线的建设和调试将由旗下中信泰富矿业负责,但公司仍会邀请首两条生产线的承包商中国中冶 参与团队工作.

西澳铁矿项目是中国最大的海外矿业投资项目,也是中信泰富寄予厚望的重点项目.但该目自2006年开展以来多次超支,中信泰富先后两次同意将中冶的总承包合同金额增至34.07亿美元.目前,第一条生产线已进行试生产,首批产品的装运出口工作正在进行中.此外,公司表示力争今年5月开始进行第二条生产线的调试工作.

但中信泰富铁矿项目开始投产,却碰上行业的低潮,公司周四宣布的2012年度的净利按年下降25%,至69.54亿港元,主要因钢铁产品需求疲弱使得特钢业务去年下半年盈利急降.公司建议派末期息每股0.3港元,全年股息0.45港元,与上一年度看齐.

"中信泰富对中澳铁矿的投资是一个长期的承诺,无论外部环境如何变化,我们都有信心建成并运营这个铁矿."公司主席常振明在业绩声明中称.

"我们目前正全力以赴争取早日完成另四条生产线的建设."他称.

常振明并透露,作为中澳铁矿项目的管理公司,中信泰富矿业在工程建设、调试和运营方面获得了宝贵的知识,也积累了第一手的经验.因此,第三至第六条生产线的建设和调试将由中信泰富矿业负责实施.

中信泰富此前与中冶曾就该项目的成本超支方面各执一词.中冶表示34.07亿美元的合同额无法完成合同项下工作内容,公司并已为此垫付8.58亿美元.公司稍早更发布盈警,料去年业绩将转盈为亏,其中一个原因就是因中信泰富中澳铁矿项目承包合同的超支部份,计提损失31亿元人民币.而中信泰富则指,有关工程索赔一般会在项目完工时解决,公司将决定采取何种适当措施.

虽然余下四条生产商不再由中冶承包,但中信泰富表示,将邀请中冶旗下的一些施工单位参加团队,并完成在设计、部分施工及调试等方面的工作和技术服务.

常振明表示,今年项目将只有两条生产线投入运营,在精矿粉产量仍处于较低水平时,每吨的生产成本会较高,这也将会给中信泰富特别是近两年的盈利带来压力.项目的规模效益要到六条线全面投入运营后才能更好的显现出来,预计那时的生产成本可与其他磁铁矿生产商相若.