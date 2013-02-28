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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 14:20 BJT

日本股市: 日经指数大涨2.7%,录得三周来最大单日涨幅

路透东京2月28日 - 日本股市日经指数 周四录得三周来最大单日涨幅,此前意大利标债顺利,平息了对欧洲重陷动荡的担忧,乐观的美国经济数据亦提振冒险意愿.

日经指数收高2.7%,至11,559.36点,升破位于11,452.12的五日移动均线.且接近周一所及53个月高点11,662.52点.该指数前两个交易日累计下跌3.5%.

东证股价指数 收涨2.3%,至975.66点,成交较活跃.(完)
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