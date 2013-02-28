版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 14:30 BJT

日本金融: 若央行欲购进更长期限公债,或需评估资产购买方法--审议委员

木内登英是在横滨会见商界领袖后的记者会上发布此番言论的。

在日本首相安倍晋三要求采取更大努力对抗通缩的压力下,日本央行1月将通胀率目标提高一倍至2%,并承诺自明年起无限制的购买资产.

木内登英和另一位日本央行审议委员佐藤健裕均反对设定2%的通胀率目标,并称这远远超出了可持续的水准.过去20年中,日本大部分时间处在通缩状态.(完) (编译 程琳/侯向明; 审校 蔡美珍/丁琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐