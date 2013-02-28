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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 15:03 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月28日

路透北京2月28日 - 虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善,但中国央行周四意外变阵,致市场此
前热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元人民币.
    
    业内人士指出,春节假期后现金陆续回流银行,加之近期财政资金释放,或对缓解流动性压力渐现扶持,这可
能成为今日逆回购没有实际操作的原因.对下周公开市场可能操作形式,市场莫衷一是,不过资金价格变动或可
提供线索.
    
    中国两会(全国人大和政协会议)召开在即,多数受访者表示,考虑通胀和经济等宏观基本面因素,短期动用
存款准备金率的可能性偏弱,而流动性更依赖公开市场正/逆回购操作交替调节,以实现资金面保持松紧适度格
局.
    
       以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -5,530
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/23-3/1      --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).
     5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
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