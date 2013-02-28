《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月28日

路透北京2月28日 - 虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善,但中国央行周四意外变阵,致市场此 前热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元人民币. 业内人士指出,春节假期后现金陆续回流银行,加之近期财政资金释放,或对缓解流动性压力渐现扶持,这可 能成为今日逆回购没有实际操作的原因.对下周公开市场可能操作形式,市场莫衷一是,不过资金价格变动或可 提供线索. 中国两会(全国人大和政协会议)召开在即,多数受访者表示,考虑通胀和经济等宏观基本面因素,短期动用 存款准备金率的可能性偏弱,而流动性更依赖公开市场正/逆回购操作交替调节,以实现资金面保持松紧适度格 局. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日). 5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)