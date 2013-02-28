背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 2/26 50 2.75 -- 2/21 100 -- 3.05 2/21 100 2.75 -- 2/19 300 2.75 -- 2.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 5天期(%) 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 2/7 4,100 -- -- 3.45 -- 2/5 4,500 -- -- 3.45 -- 1/31 1,000 -- 3.35 -- -- 1/29 800 -- 3.35 -- -- 1/24 580 -- 3.35 -- -- 1/22 430 -- 3.35 -- -- 1/17 100 -- -- 3.45 -- 1/15 100 -- -- 3.45 -- 1/10 400 -- -- 3.45 -- 1/10 150 -- 3.35 -- -- 1/8 180 -- -- -- 3.60 1/8 200 -- 3.35 -- -- 1/5 900 3.30 -- -- -- 注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)