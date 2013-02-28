版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 15:03 BJT

背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率
    
     日期    招标量      28天期(%)    91天期(%)
          (亿元人民币)
    
     2/26      50         2.75          --
     2/21     100          --          3.05
     2/21     100         2.75          --
     2/19     300         2.75          --    
    
2.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量    5天期(%)    7天期(%)   14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)

     2/7   4,100         --          --        3.45         --
     2/5   4,500         --          --        3.45         --
     1/31  1,000         --         3.35        --          --       
     1/29    800         --         3.35        --          --   
     1/24    580         --         3.35        --          --
     1/22    430         --         3.35        --          --
     1/17    100         --          --        3.45         --
     1/15    100         --          --        3.45         --
     1/10    400         --          --        3.45         --
     1/10    150         --         3.35        --          --
     1/8     180         --          --         --         3.60
     1/8     200         --         3.35        --          --
     1/5     900        3.30         --         --          --     

  注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐