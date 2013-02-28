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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 14:54 BJT

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月28日

路透上海2月28日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FE
D承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的
计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的
承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.


      **美国**
    
    以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 

          操作方式      投放资金(亿美元)           债券到期日区间
    -----------------------------------------------------------------
    2/27  买入公债          50.16              02/28/2017 - 11/15/2017
    2/26  买入公债          14.45              02/15/2036 - 02/15/2043      
    2/25  买入公债          33.06              05/15/2020 - 02/15/2023
    2/22  买入公债          14.45              02/15/2036 - 02/15/2043
    2/21  买入公债          36.46              11/30/2018 - 02/15/2020
    
    此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动
操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.
    
    其中,在2013年2月13日-2013年3月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约310亿美元的机构债和机构抵押
支持证券.
    
    美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时
还推出新一轮购债计划来刺激经济. 
    
    FED公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.美联
储上月决定维持每月购买850亿美元的购债计划不变,直到看到就业市场前景有明显改善,不过会议记录则显示,
委员们对该项举措的潜在风险明显感到不安. 
    
    欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
    
    《本周主要新闻》
    
    --美联储主席贝南克出席国会听证会,对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美
国可能提前撤出购债计划的担忧.贝南克称,美联储政策制定者们知晓经济刺激政策可能带来的风险,包括可能
引燃通胀或催生资产泡沫,但这些风险目前似乎并不严重,而且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工
具. 
      他亦淡化联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.贝南克预计
(失业率)到2016年前后降至6%. 
    
    
      **欧洲**
    
    欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
    
             操作方式         投放资金(亿欧元)      加权利率
    --------------------------------------------------------------
    2/27    84天期反向交易        67.98亿美元     0.64%(固定利率)
    2/27    七天期反向交易          3.80亿美元    0.65%(固定利率)
    2/27    91天期反向交易          83.28           --
    2/26    七天期定期存款      -2,055.00         0.03%
    2/26    七天期反向交易       1,311.16         0.75%(固定利率）
       
    《本周主要新闻》
    
    --欧洲央行总裁德拉吉表示,该央行并未准备撤除危机期间为帮助欧元区经济而出台的政策."我们还远未
到考虑撤出策略的时候."不过德拉吉指出,随着银行业者将手中多余资金用于偿还贷款,该央行资产负债规模可
能"自然地收缩";他并补充道,欧洲央行有充足的工具在必要时收回流动性. 
    

      **日本**
    
    以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
    
          日本央行活期账户余额(10亿日圆)
    -------------------------------------------
    周三                  43,430
    上周三                45,040 
    -------------------------------------------
    当期变化              -1,610   
    
    金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在
央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
    
    日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此
外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
    
    《本周主要新闻》
    
    --日本央行多位官员表示,该行已经执行一项罕见的全国性宣传活动,以推广商业银行低成本贷款;该行正
准备迎来新的领导阶层,预料新领导层将会强力地为经济注入资金.日央行这个有别于传统的举措,突显出该行
苦于推动银行放款. 
    
 
       **台湾** 

  台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 

  《本周主要新闻》
    
    --台湾央行周三公布,当日共发行3,182.6亿台币存单,若相较存单到期金额2,743亿,存单发行余额增439.6
亿.   
    --台湾央行周二公布,当日共发行3,876.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,761.5亿,存单发行余额增115
亿. 
    --台湾央行周一公布,当日共发行7,194.35亿台币存单,若相较存单到期金额7,162.35亿,存单发行余额增3
2亿.. (完)


 (发稿 徐永  审校 边竞)
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