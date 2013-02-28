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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 17:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--2月28日

路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种         最新库存          变动
   铜,           446,700        +2,350
    锡            13,600          -105
    铅           287,275          -675
    锌         1,195,400        +1,150
    铝         5,162,050          +950
    镍           157,980          +174
  铝合金          84,120          持平
  NASAAC         145,840          -160
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据            库存分布                 品种     库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>            铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>            锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金      MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA      MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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