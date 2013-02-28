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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 14:59 BJT

路透基点: 上海临港新城投资建设签署34亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,上海临港新城投资建设有限公司已签署34亿元人民币(约合5.46亿美元)四年期定期贷款.

中国银行上海分行和中国建设银行上海分行担任牵头行,分别承贷14亿元人民币.中国建设银行上海分行亦为代理行.

中国农业银行上海分行为参贷行,承贷6亿元人民币.

利率为中国人民银行基准利率的100%,贷款每半年偿还一次.

所贷资金将用于上海临港新城内的平价公共住房项目.

借款人为一家政府所有的投资公司.(完)
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