路透基点: 上海临港新城投资建设签署34亿元人民币贷款案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,上海临港新城投资建设有限公司已签署34亿元人民币(约合5.46亿美元)四年期定期贷款.
中国银行上海分行和中国建设银行上海分行担任牵头行,分别承贷14亿元人民币.中国建设银行上海分行亦为代理行.
中国农业银行上海分行为参贷行,承贷6亿元人民币.
利率为中国人民银行基准利率的100%,贷款每半年偿还一次.
所贷资金将用于上海临港新城内的平价公共住房项目.
借款人为一家政府所有的投资公司.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。