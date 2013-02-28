中国股市: 沪综指收升逾2%创一个月最大单日涨幅,金融地产股领涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海2月28日 - 中国股市沪综指周四收市大涨逾2%,成交明显放大.分析师指出,昨日大盘反弹,令市场人气有所恢复,而今日午后金融地产股的强势表现,让更多投资者重拾信心,大盘迅速收复5日和10日短期均线,并创下一个月以来最大单日涨幅.
沪综指 收报2,365.593点,大涨52.373点或2.26%,此前最大单日涨幅为1月28日创下的2.41%;该指数2月累计则下跌0.83%,终结此前连续两月升势.上海A股今日成交额为1,154亿元人民币,较上日的879亿元增加三成.
"消息面没有什么变化,唯一可能算是令人振奋的好消息是券商资产证券化将来会有大发展."华西证券首席分析师曹雪峰指出,今天股指上涨合理的解释可能就是领涨板块前期调整已到位,又开始新的一波上升势头.
上证金融地产行业指数 收升4.13%,而券商龙头股中信证券 在昨日上涨3.03%的基础上,今日收盘继续大涨5.02%.
中国证监会周二公布《证券公司资产证券化业务管理规定》向社会公开征求意见,该征求意见稿降低了证券公司从事资产证券化业务的准入门槛,且允许资产支持证券公开发行,交易所转让.
沪深300指数 收涨3.03%,报2,673.327点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,680点,涨3.41%,成交量为856,477手.(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。