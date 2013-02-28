澳洲个股: 力拓任命前必和必拓财务长Chris Lynch为其新任财务长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透墨尔本2月28日 - 全球第三大矿商--力拓 已任命前必和必拓财务长Chris Lynch为其新任财务长,接替已于去年退休的Guy Elliott.
Lynch竞争必和必拓的最高职位失败后,于2007年离开该公司.此后其在2008-2012年间担任澳洲收费公路运营商Transurban Group 的执行长,期间Lynch加入了力拓董事会.
Lynch将于4月上任,目前力拓正专注于削减50亿美元的成本,并拟控制大规模项目,以改善股东回报.
Elliott是力拓在职时间最长的高管,共计有逾32年的时间,其并自2002年开始担任力拓财务长.(完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。