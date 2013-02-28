《路透碳点》中国和台湾将在厦门成立碳交易所,瞄准农业项目的碳补偿交易

路透北京2月26日 - 中国及台湾民间与官方合组的一个联合团队成员周二表示,该集团将投资5,000万元人民币(800万美元)成立两岸碳交易所,重点放在办理农业项目的碳排放额度交易.

该交易所由中国的厦门赫士环境工程有限公司、台湾的联合碳资产公司、以及具两岸官方色彩的海峡现代农业研究院共同投资成立.

"我们希望能获得政府的支持,"赫士环境工程总经理黄玉彬说,她并表示该交易所的地点将设在福建省厦门.

她表示,该交易所初期主要希望吸引两岸的碳市场参与者,挂牌出售自愿性减排项目,获得扣抵信用额,售往双方市场.

中国有七个地区已准备在今年启动碳排试点市场.中国政府希望在2010年代后期建立一个全国性的碳交易市场,帮助中国达成减碳的目标.

中国已有将近200个环境交易所成立,希望能在试点计画启动之际,取得政府批准交易.

另外,台湾的温室气体减量法法案在2008年被立法院搁置至今,但台湾环保署仍鼓励国内碳排放业自动参与市场.