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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 15:18 BJT

德国1月经季节调整后的ILO就业人口较前月增加27,000人

路透柏林2月28日 - 德国联邦统计局周四公布,该国1月经季节调整后的国际劳工组织(ILO)就业人口较前月增加27,000人,2012年12月上修为增加25,000人.

2013年1月 2012年12月 2012年1月

经季节调整就业人口(百万) 41.681 41.654(41.651) 41.443(41.368)

较前月变动(人) +27,000 +25,000(+22,000) +82,000(+93,000)

未经季节调整就业人口(百万) 41.395 41.786 41.152(41.063)

* 括号内为初值. (完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
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