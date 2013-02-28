路透基点: 中铁物资(香港)1.5亿美元三年期贷款已获超额认贷--RLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称,中国铁路物资(香港)控股有限公司1.5亿美元三年期无担保贷款已获得超额认贷,至少有六、七家银行加入.

回复截止日期为周五.

消息称,已提出贷款承诺的包括台湾、香港和国际贷款业者.

一如此前报导,摩根士丹利为牵头行兼簿记行.利率为较一个月、两个月或三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码245个基点.

对承贷5,000万美元或更多的银行提供最高先付费用70个基点,以及牵头行头衔.

承贷3,000-4,900万美元和1,000-2,900万美元的银行分别获得45个基点和30个基点费用,以及主办行和安排行的头衔.

贷款每隔半年分三批偿还,前两批各偿还20%,第三批偿还60%.

贷款将用于补充运营资本.