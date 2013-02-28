路透基点: 中铁物资(香港)1.5亿美元三年期贷款已获超额认贷--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称,中国铁路物资(香港)控股有限公司1.5亿美元三年期无担保贷款已获得超额认贷,至少有六、七家银行加入.
回复截止日期为周五.
消息称,已提出贷款承诺的包括台湾、香港和国际贷款业者.
一如此前报导,摩根士丹利为牵头行兼簿记行.利率为较一个月、两个月或三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码245个基点.
对承贷5,000万美元或更多的银行提供最高先付费用70个基点,以及牵头行头衔.
承贷3,000-4,900万美元和1,000-2,900万美元的银行分别获得45个基点和30个基点费用,以及主办行和安排行的头衔.
贷款每隔半年分三批偿还,前两批各偿还20%,第三批偿还60%.
贷款将用于补充运营资本.
借款方是国有企业中国铁路物资股份有限公司(CRM)的海外运营和投资平台.CRM是中国铁路物资、钢材和原材料等供应链服务提供商.(完) (编译 张若琪; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。