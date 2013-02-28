路透基点: 中国旭光高新材料一年期贷款最高综合收益约450个基点--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称,中国旭光高新材料集团有限公司的6,000万美元一年期定期贷款提供参贷行综合收益率约在430-450个基点.中国旭光高新材料为香港上市公司.
有限的几家银行受邀按三个层次参贷.承诺贷款1,500万美元或更多银行,可获综合收益费450个基点,及牵头行和簿记行的头衔.承贷1,000万-1,400万美元的银行可获综合收益费440个基点,及牵头行头衔.承贷500万-900万美元的银行可获综合收益费430个基点.消息人士表示,这项子弹式还款融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码405个基点.
消息人士表示,兆丰国际商业银行为牵头行及簿记行.
这桩融资案还包括一项附加额度选择权,规模可增至1.2亿美元.贷款将用于再融资.
一如稍早报导,数家台资银行上个月受邀参与在中国四川省的实地考察.
据旭光官网显示,该公司从事天然芒硝的开采、加工和制造,以及聚苯硫醚(PPS)的生产和销售.(完) (编译 张若琪; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。