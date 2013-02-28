路透基点: 中国旭光高新材料一年期贷款最高综合收益约450个基点--RLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称,中国旭光高新材料集团有限公司的6,000万美元一年期定期贷款提供参贷行综合收益率约在430-450个基点.中国旭光高新材料为香港上市公司.

有限的几家银行受邀按三个层次参贷.承诺贷款1,500万美元或更多银行,可获综合收益费450个基点,及牵头行和簿记行的头衔.承贷1,000万-1,400万美元的银行可获综合收益费440个基点,及牵头行头衔.承贷500万-900万美元的银行可获综合收益费430个基点.消息人士表示,这项子弹式还款融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码405个基点.

消息人士表示,兆丰国际商业银行为牵头行及簿记行.

这桩融资案还包括一项附加额度选择权,规模可增至1.2亿美元.贷款将用于再融资.

一如稍早报导,数家台资银行上个月受邀参与在中国四川省的实地考察.