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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 15:16 BJT

路透基点: 中国旭光高新材料一年期贷款最高综合收益约450个基点--RLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称,中国旭光高新材料集团有限公司的6,000万美元一年期定期贷款提供参贷行综合收益率约在430-450个基点.中国旭光高新材料为香港上市公司.

有限的几家银行受邀按三个层次参贷.承诺贷款1,500万美元或更多银行,可获综合收益费450个基点,及牵头行和簿记行的头衔.承贷1,000万-1,400万美元的银行可获综合收益费440个基点,及牵头行头衔.承贷500万-900万美元的银行可获综合收益费430个基点.消息人士表示,这项子弹式还款融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码405个基点.

消息人士表示,兆丰国际商业银行为牵头行及簿记行.

这桩融资案还包括一项附加额度选择权,规模可增至1.2亿美元.贷款将用于再融资.

一如稍早报导,数家台资银行上个月受邀参与在中国四川省的实地考察.

据旭光官网显示,该公司从事天然芒硝的开采、加工和制造,以及聚苯硫醚(PPS)的生产和销售.(完) (编译 张若琪; 审校 高琦)
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