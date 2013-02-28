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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 15:32 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初:澳元自低位反弹

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* 澳元/美元、欧元/日圆、新西兰元/美元均上升0.4%;欧元/美元持平;亚股持坚

* 澳洲第四季资本支出数据欠佳,打压澳元/美元触及低点1.0192,随后反弹至1.0286

* 但资本支出前景降低澳洲央行降息机率,促发市场空头回补,止损单遭触发

* 美元/日圆受月底买需和资金汇回拉锯;日本央行提名人选消息未兴波澜

* 欧元区消费者物价调和指数(HICP)、西班牙第四季国内生产总值(GDP)终值、美国初请失业金人数及第四季GDP修正值即将出炉.(完)

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