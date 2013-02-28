《中国企业债发行日程表》--2月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *四川港航开发 7 7 前五年6.15% AA- 3/1-3/5 平安证券 (第五年末附发行人和投资者选择权/四川交通投资提供担保) =================================================================================== *绍兴交通 15 7 簿记建档区间6.0%-6.4% AA 3/4-3/8 国信证券 投资集团 (第五年末附附发行人和投资者选择权) =================================================================================== *福清国投 10 8 6.66% AA 3/1-3/7 兴业证券 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保） =================================================================================== 中化股份 60 10 4.98% AAA 2/27-3/1 瑞银证券 30 15 5.15% 国开证券/中信证券 =================================================================================== 翔宇实业集团 5 7 7.30% AA- 2/27-3/1 东兴证券 (以房屋产权和土地使用权提供担保/第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 陕西有色 15 6 前三年4.88% AAA 2/26-3/4 华英证券 金属控股集团 (第三附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 祥源控股集团 6 7 前四年6.85% AA 2/26-3/4 东方花旗证券 (第四年末附发行人及投资人选择权/新光控股集团提供担保) =================================================================================== 江阴高新区 8 7 6.60% AA 2/27-3/5 华英证券 投资开发 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 江门滨江建投 12 7 *6.60% AA 2/28-3/6 国金证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 广州越秀集团 28 7 前五年5.20% AAA 2/28-3/6 广州证券 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) 银河证券 =================================================================================== 贵阳城投 6 7 6.20% AA 2/28-3/6 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 徐永/李宏薇; 审校 曹巍浩)