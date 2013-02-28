《中国公司债发行日程表》--2月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *上海电力 15 15 5 预设区间4.40%-4.80% 国泰君安 AAA 3/4-3/6 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *一拖股份 15 8 5 预设区间4.70%-5.00% 光大证券 AA+ 3/4-3/6 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 海立股份 至多10 10 5 *4.85% 中信建投证券 AA 2/28-3/4 (上海电气集团总公司提供担保/第三年末附发行人和投资者选择权) ============================================================================================ 上海电气 40 5 3 4.50% 瑞信方正 AAA 2/27-3/1 15 5 4.90% 德邦证券 ============================================================================================ 飞亚达 4 4 5 5.04% 招商证券 AA 2/27-3/1 （附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权,中航技术深圳公司担保） ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (发稿 徐永/边竟 审校 丁淑琴)