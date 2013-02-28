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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 16:35 BJT

西班牙数据: 第四季GDP终值较上季下滑0.8%,为连续第六季萎缩

路透马德里2月28日 - 西班牙国家统计局周四公布数据显示:

* 第四季国内生产总值(GDP)终值较上年同期衰退1.9%,市场预估衰退1.8%

* 第四季GDP终值较上季衰退0.8%,为连续第六季萎缩,市场预估衰退0.7%

* 2012年GDP较上年衰退1.4%,2011年为成长0.4%.(完)
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