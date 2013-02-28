更新版-日本股市: 2月收官日大涨2.7%,月度七连涨

过去两日遭遇强力抛压的汇率敏感板块今日亦扶助反弹,丰田汽车 上涨3.5%,本田汽车 涨3.8%,佳能 上扬4%.

瑞士信贷股票销售主管Stefan Worrall表示,在过去两日下跌后,"这当然是买入的好机会.

"此前有一些人担心市场升势过度,理应出现调整.这种观点被充分传播和讨论.此前还有意大利大选等其他因素也助涨了不确定性."

美联储主席贝南克重申美联储货币刺激措施的承诺,提振今日人气.周三的美国经济数据理想,亦支撑冒险意愿.

东证股价指数 在活跃交投中上涨2.3%,至975.66点.成交32.9亿股.上周的日平均成交量为29.3亿股.

分析师表示,短期调整似乎已结束,日本股市下周有望重新测试53个月高位,主要受强力宽松措施期望的推动.