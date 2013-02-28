更新版-日本股市: 2月收官日大涨2.7%,月度七连涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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过去两日遭遇强力抛压的汇率敏感板块今日亦扶助反弹,丰田汽车 上涨3.5%,本田汽车 涨3.8%,佳能 上扬4%.
瑞士信贷股票销售主管Stefan Worrall表示,在过去两日下跌后,"这当然是买入的好机会.
"此前有一些人担心市场升势过度,理应出现调整.这种观点被充分传播和讨论.此前还有意大利大选等其他因素也助涨了不确定性."
美联储主席贝南克重申美联储货币刺激措施的承诺,提振今日人气.周三的美国经济数据理想,亦支撑冒险意愿.
东证股价指数 在活跃交投中上涨2.3%,至975.66点.成交32.9亿股.上周的日平均成交量为29.3亿股.
分析师表示,短期调整似乎已结束,日本股市下周有望重新测试53个月高位,主要受强力宽松措施期望的推动.
房地产板块 的表现排名第二,今日上涨4.6%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。