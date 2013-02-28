中国证券: 光大证券获准成为首批从事权益类证券收益互换业务券商

路透上海2月28日 - 中国大型券商--光大证券 周四宣布,近期已获中国证监会批准,成为国内首批从事权益类证券收益互换业务的券商之一.

光大证券透露,近期已获得证监会对于开展该项业务的无异议函,这意味着公司已可以正式开始该类业务.目前光大证券已与数家银行等金融机构进行开展权益类互换业务方面的接洽.

"光大证券将以国际性投行的标准和平台开展业务,并通过国际化团队及一流的基础设施形成自己的核心竞争力."光大证券策略投资部总经理杨剑波表示.

光大证券策略投资部负责公司的复杂金融产品设计、定价、销售以及风险控股等工作,类似于国际投行的金融市场部.而杨剑波是受证监会邀请成为中国场外金融衍生品交易规则起草的四位牵头人之一.

权益类互换交易是指证券公司通过权益类资产收益互换的形式,向客户提供的满足其风险管理、资产管理、股权管理等特定需求的金融工具.其形式包括固定与浮动的互换或者是浮动与浮动的互换.

举例而言,以工商银行A股 为挂钩标的的一笔固定与浮动互换交易,合约期限三个月,名义本金3,000万元人民币,固定收益支付5%,浮动则是工行股价的涨跌幅度.固定收益支付方的盈利无限,而最大损失为5%,而浮动方则通过另一笔风险对冲,锁定收益.