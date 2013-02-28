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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 16:18 BJT

中国债市: 利率互换曲线整体上移,因逆回购意外未现及避险情绪缓和

路透北京2月28日 - 中国人民币利率互换 曲线周四整体上移,其中短端走升幅度更甚约
7个基点(bp).今日逆回购操作没有如期而至,打击了此前市场对流动性的乐观预期,此外海外因素导致场内弥漫
的避险观望情绪有所淡化,今日亚洲多个地区股市上涨亦可佐证.  
    
    对于今日公开市场逆回购询而未发的状况,交易员表示,央行或认为当前流动性整体水平尚属合意范围内,
而资金面趋紧更多是结构性问题,通过市场行为或有望化解.
    
    "现在短端比上午还稍微高了一点,长端那边也长了一些,上午本来变化不大,但到现在大概也有5个点涨幅
了."北京一银行交易员称. 
    
    虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善,但中国央行周四意外变阵,致市场此前热盼的逆回购操作
未能露面.业内人士指出,春节假期后现金陆续回流银行,加之近期财政资金释放,或对缓解流动性压力渐现扶持
,可能成为今日逆回购没有实际操作的原因. 
    
    中国股市沪综指 周四收市大涨逾2%,成交明显放大.此外,韩国、澳洲等亚太多个国家的股票市场亦
收高.    
    
    以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

          三个月            一年             三年            五年             七年        
 -------------------------------------------------------------------------------------
  周四 3.3060/3.4160   3.2250/3.3175   3.4200/3.5075   3.6475/3.7400   3.6600/3.9200 
  周三 3.2300/3.3400   3.1690/3.2560   3.3910/3.4800   3.6140/3.7080   3.6550/3.8825 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  变动+0.0760/+0.0760 +0.0560/+0.0615 +0.0290/+0.0275 +0.0335/+0.0320 +0.0050/+0.0375 
    
    
    注: 以上数据均为按季度计算报价
    
    利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其
自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务
本金的交换.
    
    中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年
12月的2,299.25亿元增近两成.(完)

 (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)
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