美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三连续第二日出席国会听证会,再次为 联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.他在讲话中 淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持. 当一位议员问及美国经济何时才能创造足够的工作岗位,将失业率从目前的7.9%拉低至6%时 ,贝南克称,"比较合理的预期是还需要三年时间,预计到2016年前后降至6%." 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美联储未来改变宽松货币政策的时候"不应 考虑政治因素";同时称,若美联储继续以当前速度购买抵押支持证券(MBS),将面临矫枉过正 的风险,因美国楼市已有好转. 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,该央行并未准备撤除危机期间为帮助欧元区经济而出 台的政策.不过德拉吉指出,随着银行业者将手中多余资金用于偿还贷款,该央行资产负债规 模可能"自然地收缩";他并补充道,欧洲央行有充足的工具在必要时收回流动性.德拉吉还称 ,央行预期明年通胀率将"明显"低于2%,这意味着该央行仍有进一步放宽政策的空间. 欧洲央行执委科尔称购债计划不是"核威慑力量",是可以动用的,而当爱尔兰和葡萄牙 债市融资渠道更为通畅时,有机会利用该计划.他亦称,该计划已做好准备,若各国可从债市 筹资,并与欧洲救援基金有援助计划时即可使用.此外,欧洲央行执委普雷特表示,如果不改 革,欧洲央行强力宽松货币政策执行愈久,政策效力愈差,并称"非常规政策措施是暂时的,我 们能够逆转当前流动性充裕情势". 日本首相安倍晋三提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦执掌日本央行,以支持其对激 进行动的诉求.选择激进政策的倡导者黑田东彦为央行总裁,安倍希望实现竞选时的承诺-- 检视货币政策来重振经济.学者岩田规久男和央行官员中曾宏被提名为日本央行副总裁.岩 田规久男支持非传统的货币政策,而中曾宏则知晓央行内部工作流程. 日本央行审议委员木内登英表示,日本央行将在必要时考虑进一步放宽货币政策,而通 过市场操作购买资产仍将是进一步放松政策的主要手段.木内登英还称,如果今后要买入更 长期限的债券,央行可能需要全面检讨购买资产的方式,并评估央行自己规定的公债持有上 限. 英国央行副总裁宾恩表示,负利率仅是理论性设想,并无计画实行;并称以名义所得作为 目标带有风险,有如硬性承诺将宽松政策. 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效. ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% .(完) (整理 许娜; 审校)