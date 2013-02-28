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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 16:23 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三连续第二日出席国会听证会,再次为
联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.他在讲话中
淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.
当一位议员问及美国经济何时才能创造足够的工作岗位,将失业率从目前的7.9%拉低至6%时
,贝南克称,"比较合理的预期是还需要三年时间,预计到2016年前后降至6%." 
    美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美联储未来改变宽松货币政策的时候"不应
考虑政治因素";同时称,若美联储继续以当前速度购买抵押支持证券(MBS),将面临矫枉过正
的风险,因美国楼市已有好转.  
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,该央行并未准备撤除危机期间为帮助欧元区经济而出
台的政策.不过德拉吉指出,随着银行业者将手中多余资金用于偿还贷款,该央行资产负债规
模可能"自然地收缩";他并补充道,欧洲央行有充足的工具在必要时收回流动性.德拉吉还称
,央行预期明年通胀率将"明显"低于2%,这意味着该央行仍有进一步放宽政策的空间. 
    欧洲央行执委科尔称购债计划不是"核威慑力量",是可以动用的,而当爱尔兰和葡萄牙
债市融资渠道更为通畅时,有机会利用该计划.他亦称,该计划已做好准备,若各国可从债市
筹资,并与欧洲救援基金有援助计划时即可使用.此外,欧洲央行执委普雷特表示,如果不改
革,欧洲央行强力宽松货币政策执行愈久,政策效力愈差,并称"非常规政策措施是暂时的,我
们能够逆转当前流动性充裕情势".  
    
    日本首相安倍晋三提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦执掌日本央行,以支持其对激
进行动的诉求.选择激进政策的倡导者黑田东彦为央行总裁,安倍希望实现竞选时的承诺--
检视货币政策来重振经济.学者岩田规久男和央行官员中曾宏被提名为日本央行副总裁.岩
田规久男支持非传统的货币政策,而中曾宏则知晓央行内部工作流程. 
    日本央行审议委员木内登英表示,日本央行将在必要时考虑进一步放宽货币政策,而通
过市场操作购买资产仍将是进一步放松政策的主要手段.木内登英还称,如果今后要买入更
长期限的债券,央行可能需要全面检讨购买资产的方式,并评估央行自己规定的公债持有上
限.  
    
    英国央行副总裁宾恩表示,负利率仅是理论性设想,并无计画实行;并称以名义所得作为
目标带有风险,有如硬性承诺将宽松政策.  
    
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率7.25%                 2012年10月10日降25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.75%   2012年10月11日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率3.25%              2012年10月2日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.75%          2012年10月17日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.75%                2013年1月29日降25基点
            附卖回利率6.75%                2013年1月29日降25基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.75%            2012年7月5日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.25%            2012年9月13日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月20日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 .(完)
 
 (整理 许娜; 审校)
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