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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 16:35 BJT

《汇市简讯》今日有大量普通期权到期

0806GMT

今日将有大量期权到期,行权价如下

* 美元/日圆92.00和93.00;欧元/日圆120.50

* 欧元/美元1.3050、1.3160、1.3170、1.3190和1.3250

* 美元/瑞郎0.9235和0.9270.澳元/新西兰元1.2400

* 澳元/美元1.0200和1.0250.(完)

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