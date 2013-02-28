更新版 1-港股业绩: 新地中期基础净利微跌惟胜预期,下调12/13年度合同销售目标9%

* 新地中期基础溢利微跌惟胜预期

* 物业销售收益减,但租金收益上升部份抵销影响

* 公司称政府楼市措施影响销售

* 下调2012/13年度合同销售目标 (新增细节和管理层言论)

路透香港2月28日 - 尽管在物业销售减少下,新鸿基地产 2012/13年度中期基础溢利微跌1.9%但仍优于市场预期.不过政府近期推出的楼市措施打乱了公司原来销售计划,新地宣布下调2012/13财政年度的售楼目标8.6%至320亿港元.

新地为市值计香港最大发展商,该公司原订下2012/13年度合同销售350亿港元的目标,但随着政府先后于去年底开征买家印花税(BSD)和加强版额外印花税(SSD),上周五又宣布全面上调住宅和商业物业的从价印花税,影响了新地的卖楼计划.

"(政府)新措施出台后对卖楼有影响,所以我们将本年度的售楼目标调低至320亿港元."新地副董事总经理雷霆在业绩发布会表示.截至目前,新地本财年的合同销售额逾252亿港元.

**影响难料**

新地联席主席郭炳江表示,BSD影响了短炒和公司买家.他并承认,近月新地的公司买家明显减少.

"公司买家明显减少,加上上周政府推出加倍印花税,一定会对市场有打击,但至于打击到什么程度,目标很难预料."他说.

BSD是向非香港永久居民以外的任何人士或公司买家,税率划一为15%.至于上周政府宣布全面将200万港元以上的物业印花税加倍,以一个600万港元的一般住宅为例,非本地买家或公司买家要支付的税率便高达21%,大大增加了投资/投机的成本.

新地在港股收盘后公布,撇除投资物业重估盈余等因素后,其截至去年12月底止六个月的基础溢利为115.5亿港元,较上年度同期的117.7亿港元略低.但这份半年业绩仍为有记录以来的第二高.

期内,新地来自物业销售的溢利为64.08亿港元,按年下跌18.7%,但租金净收入则增加11%,至58.35亿港元,因香港和内地租金持续上升,加上内地新物业带来新增收入,抵销了销售下滑的影响.

至去年底,新地于香港的土地储备达4,650万平方尺,当中1,770万平方尺为发展中发展,其余为已落成投资物业.此外,公司亦持有2,700万平方尺的新界农地可供更改作住宅用途.

新地董事会建议派中期息每股0.95港元,按年持平.

公布业绩前,新地收高0.84%,报120港元;大盘恒生指数 升1.96%.(完)

浏览新地其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪/萧萍; 审校 曾祥进)