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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 16:45 BJT

香港数据: 1月底止外汇基金总资产增至29,028亿港元--金管局

路透香港2月28日 - 香港金管局周四公布,截至1月底外汇基金总资产为29,028亿港元,较去年12月底增加1,206亿港元.

其中外币资产增加989亿港元,港元资产增加217亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完) 浏览香港金融其他新闻,请点选 参看相关细节,可点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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