更新版 1-中国汇市: 中间价创逾月高点促人民币连五日收涨,两会前观望气氛浓

* 人民币即期续收升 * 中间价升至逾一个月高点 * 客盘结购汇力量相对均衡,未有明显方向 * 交投偏淡静,市场揣测临近两会监管层更期望维稳行情 (更新收盘报价) 路透北京2月28日 - 人民币兑美元即期 周四连续第五天收升,盘中一度接近2 月以来的最高点.因非美货币隔夜走升,引领人民币/美元中间价跳升至逾一个月高点,而客盘 结购汇力量相对均衡,尚未看出明显方向,交投亦相对清淡. 交易员称,按照惯例,市场普遍猜测在临近两会(人大政协会议)期间人民币将更有可能出 现"维稳"行情,因此人民币/美元中间价走升幅度略超出预期,交易各方观望情绪较浓,期待监 管层更多方向指引. "隔夜的行情都比日间的要活跃,从今天看,有效的交投波动也就10个点左右,这样的行情 下没法做交易,马上要开会了,观望一下,...现在就看监管层的想法了."上海一外资行交易员 称. 交易员并称,一般来说,两会期间,外汇市场的波动肯定不会太大,市场仍担心监管层的不 定时干预,这亦影响交易热情的发挥,真正的行情出来可能要到两会之后. 上述外资行交易员称,日元走势仍是考量人民币/美元行情的重要参考因子,因此人民币 最近的强势料不会延续很久,且中国宏观基本面向好亦给人民币以支撑. 日圆是年内迄今表现最差的主要货币之一,因投资者押注日本央行将推行更为激进的政 策来打压通缩,并准备推出进一步货币刺激政策. 东京汇市欧元兑美元和兑日圆周四守住阵地,此前意大利公债标售相对顺利,帮助缓解对 该国政治僵局的担忧.美国企业支出数据强劲,亦提振投资者信心,缓解市场对美国财政减支 即将生效的担忧,推动在本周稍早急剧上升的日圆重拾跌势. 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2213 6.2273 0.10% 中间价 6.2779 6.2842 0.10% 日内相对于中间价最大波幅 0.91% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 57 6.2208 6.2265 2013年来即期升贬值幅度 0.14% 1年期美元/人民币掉期升水 1,120 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.3220/50 6.3230 CNH即期 6.2193/02 6.2208 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/曾祥进)