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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 17:02 BJT

更新版 1-中国汇市: 中间价创逾月高点促人民币连五日收涨,两会前观望气氛浓

* 人民币即期续收升
    * 中间价升至逾一个月高点
    * 客盘结购汇力量相对均衡,未有明显方向
    * 交投偏淡静,市场揣测临近两会监管层更期望维稳行情

 (更新收盘报价)
    路透北京2月28日 - 人民币兑美元即期 周四连续第五天收升,盘中一度接近2
月以来的最高点.因非美货币隔夜走升,引领人民币/美元中间价跳升至逾一个月高点,而客盘
结购汇力量相对均衡,尚未看出明显方向,交投亦相对清淡.
    
    交易员称,按照惯例,市场普遍猜测在临近两会(人大政协会议)期间人民币将更有可能出
现"维稳"行情,因此人民币/美元中间价走升幅度略超出预期,交易各方观望情绪较浓,期待监
管层更多方向指引.
    
    "隔夜的行情都比日间的要活跃,从今天看,有效的交投波动也就10个点左右,这样的行情
下没法做交易,马上要开会了,观望一下,...现在就看监管层的想法了."上海一外资行交易员
称.

    交易员并称,一般来说,两会期间,外汇市场的波动肯定不会太大,市场仍担心监管层的不
定时干预,这亦影响交易热情的发挥,真正的行情出来可能要到两会之后.   
    
    上述外资行交易员称,日元走势仍是考量人民币/美元行情的重要参考因子,因此人民币
最近的强势料不会延续很久,且中国宏观基本面向好亦给人民币以支撑.

    日圆是年内迄今表现最差的主要货币之一,因投资者押注日本央行将推行更为激进的政
策来打压通缩,并准备推出进一步货币刺激政策.         
    
    东京汇市欧元兑美元和兑日圆周四守住阵地,此前意大利公债标售相对顺利,帮助缓解对
该国政治僵局的担忧.美国企业支出数据强劲,亦提振投资者信心,缓解市场对美国财政减支
即将生效的担忧,推动在本周稍早急剧上升的日圆重拾跌势. 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市
场人民币的主要报价:    
 在岸市场人民币兑美元                        今日          上日       升贬
               即期成交价格                6.2213         6.2273      0.10%
                     中间价                6.2779         6.2842      0.10%
                                                                        
             日内相对于中间价最大波幅  0.91% (上限±1%)    日高       日低
                   日内波动幅度(pips)         57          6.2208     6.2265
               2013年来即期升贬值幅度       0.14%                            
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,120                       
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:45                今日           上日        
                1年期NDF                  6.3220/50       6.3230        
                        CNH即期           6.2193/02       6.2208        
  
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(
完)
   
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 (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/曾祥进)
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