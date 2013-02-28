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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 17:03 BJT

香港数据: 1月M-3货币供应按年增加14.1%--金管局

路透香港2月28日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布2013年1月货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加14.1%.

具体变幅如下(单位为%):

1/2013 12/2012 1/2012 港元 M-3(按年) +14.1 +12.1 +5.5 港元 M-2(按年) +14.1 +12.1 +5.6 港元 M-1(按年) +20.2 +15.9 +1.3 港元 M-1(按年)* +20.1 +15.8 +2.2

有形贸易贷款额(按年计) +3.3 +4.9 +27.5 其它本地贷款额(按年计) +8.5 +7.0 +9.1 港元 M-3(按月) +3.6 +1.9 +1.8 港元 M-2(按月) +3.6 +1.8 +1.8 港元 M-1(按月) +2.6 +3.2 -1.1 港元 M-1(按月)* +2.2 +2.1 -2.4 注: * 经季节因素调整. (完) 浏览其他香港数据新闻,请点选 浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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