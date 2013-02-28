美国各类经济指标总览--2013/2/28

美国商务部美周四公布,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长0.1%,(预估为增长0.5%),前值为萎 缩0.1%.美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数为增长1.5%(预估和前值均为增长1.2%).美国第四季核心PCE物价 指数为增长0.9%(预估和前值均为增长0.9%).美国第四季GDP隐性平减指数修正值为升0.9%(预估和前值均为升0.6% ). 美国劳工部周四公布,2月23日一周初请失业金人数为34.4万人(预估为36.0万人).2月23日一周初请失业金人 数四周均值为35.5万人.2月16日一周续请失业金人数为307.4万人(预估为316.0万人). 当前值 前次值 失业率(%) 7.9 (1月) 7.8 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.7 (1月) 增加19.6 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) +0.3 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) +0.3 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第四季修正值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季修正值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (1月) +0.5 (12月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差385.4 (12月) 逆差486.1 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (1月) +0.4 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.4 (2月23日当周) 36.6 (2月16日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余30 (1月) 赤字2.6 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.5 (12月) 个人所得(%) +2.6 (12月) +1.0 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (12月) -0.2 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.5 (11月) 增加140.8 (10月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) +0.9 (12月) +0.1 (11月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 89.0 (1月) 97.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 90.4 (1月修正值) 90.9 (12月修正值) 成屋销售(万户) 492 (1月) 490 (12月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (12月) -0.3 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.2 (1月) +3.7 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (1月) 55.7 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 53.1 (1月) 50.2 (12月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (12月) +0.4 (11月修正值) 进口物价(%) +0.6 (1月) -0.5 (12月修正值) 出口物价(%) +0.3 (1月) -0.1 (12月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第四季初值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.0 (第四季初值) +3.2 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)