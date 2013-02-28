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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 17:47 BJT

企业并购: 美光称东京法院批准尔必达重组计划,争取上半年完成交易

路透2月28日 - 美光 周四称:

* 东京地方法院批准尔必达重组计划

* 公司与尔必达继续以2013年上半年完成交易为目标(完)
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