《热点透视》日央行新总裁如欲先驰得点,或可考虑取消公债持仓规定

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记者 Andy Mukherjee 编译 张若琪

路透新加坡2月28日 - 外界对总揽日本货币政策的下任央行总裁抱有高度期待.已获政府提名为日本央行下任总裁的黑田东彦需迅速展现打击通缩的声威.方法之一就是取消日本央行对政府债券持仓所自订的上限.

依规定日央行所持政府债券总额不得超过其发钞总量.但这在理论上并无合理根据.所谓的"发钞规定"是日本央行编造的说法,目的是要说服投资人其例行公债买断操作旨在恢复经济景气、而非让政府以低廉成本融通债务.在公债买断操作之下,日央行一年买入21.6万亿(兆)日圆国库券和政府债券.

但这个自2001年开始认真实施的操作限制,单独来看并没有太大意义.目前是美国联邦储备理事会主席的贝南克10年前就曾建议废止.但拜日央行2010年推出的另一项单独而持续扩大的资产购买计画之赐,日本央行资产负债表已持有120万亿日圆政府债券,其金额比央行发钞总额82万亿日圆,还多出46%.然而,日本10年期公债收益率(殖利率)不到0.7%.投资者看似不在乎日本央行是否将政府赤字货币化.

废止这个规定将让日本央行能购买更多较长期债券.根据其资产购买计画,央行只能购买距到期时间最长三年的公债.例行公债买断操作允许买进期限最高达30年的债券.若增加例行公债买断操作,将有助使长期债券收益率不致大幅上升.如果首相安倍晋三的抗通缩计画成功,让日本银行业者和养老基金握有的政府公债有蒙受重大亏损之虞的话,这么一来或能有所帮助.