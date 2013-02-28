路透基点: 宝路开发建设四年期贷款规模减少至39.8亿台币--RLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,宝路开发建设已将四年期定期贷款规模从41亿台币减少至39.8亿台币(1.34亿美元),七家银行在2月22日签署了协议.

牵头行兼簿记行台湾银行承贷15.6亿台币.

经理行台湾企银和华南商业银行分别承贷11亿台币和3.7亿台币,获得20个基点的先付费用.

一般参贷行兆丰国际商业银行承贷2.9亿台币,其余三家参贷行全国农业金库、台中商业银行和台北富邦商业银行均承贷2.2亿台币,获得15个基点的先付费用.

一如先前报导,资金将用于开发淡水区的住宅项目.