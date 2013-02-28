路透基点: 宝路开发建设四年期贷款规模减少至39.8亿台币--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,宝路开发建设已将四年期定期贷款规模从41亿台币减少至39.8亿台币(1.34亿美元),七家银行在2月22日签署了协议.
牵头行兼簿记行台湾银行承贷15.6亿台币.
经理行台湾企银和华南商业银行分别承贷11亿台币和3.7亿台币,获得20个基点的先付费用.
一般参贷行兆丰国际商业银行承贷2.9亿台币,其余三家参贷行全国农业金库、台中商业银行和台北富邦商业银行均承贷2.2亿台币,获得15个基点的先付费用.
一如先前报导,资金将用于开发淡水区的住宅项目.
这项子弹式由借方董事长和一名股东提供担保,包括A部分12亿台币有担保贷款,用于购买土地;以及B部分27.8亿台币无担保贷款,用于建设.A部分贷款利率为较两年期邮政储蓄利率加码162.5个基点,B部分利率为较其加码187.5个基点.(完) (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。