香港已公布经济指标--2013/2/28

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年12月 零售值 +8.8 +9.4^ +23.5 2012年12月 零售量 +8.1 +8.1 +17.1 2013年1月 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +3.7 +6.1 2013年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.8 +4.2 +5.4 2012年第四季* 本地生产总值(GDP) +2.5 +1.4^ +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年11月-13年1月 12年10-12月 11年11月-12年1 月 3.4% 3.3% 3.2% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ) 2013年1月 贸易赤字/盈余 -27.46 -47.95 -8.86 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。