中国债市: 现券中短端收益率调头上涨,逆回购询而未发影响交易情绪

路透上海2月28日 - 中国银行间债市现券现周四中短端收益率再次调头上涨.央行今日 公开市场罕见未做任何操作,逆回购询而未发,浇灭了市场昨日对资金面短暂的乐观热情,资 金紧张因素继续影响场内交易情绪. 不过交易员表示,央行今日举动或并非是不顾市场需求,较有可能是通胀预期上升,外汇 占款加速流入等因素,致其谨慎操作.料目前的紧张状态是短期因素,加之明日是月初,银行流 动性将得到一定缓解. "资金蛮紧的,下午国开130201收益率哗啦啦的上啊."上海一银行交易员称. 虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善,但中国央行周四意外变阵,致市场此前 热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元 人民币. 华南一券商交易员认为,债市短期受资金面影响预期将进入调整阶段,整体有上行的压力 ,但不会一蹴而就,而是持续震荡盘整. 也有受访交易员对行情表示乐观,因目前不少机构的配置需求还未被满足,且机构目前对 中长期债券的久期风险担忧下降,中长端不排除在配置支撑下收益率继续有下行空间. 备受期盼的央行公开市场逆回购今日"爽约",但在财政存款投放等因素支撑下,中国银行 间资金市场周四隔夜和七天等主要回购加权利率波幅较前几日明显减弱,不过仍徘徊在年内 高点附近. 剩余期限约为0.87年的国开130201券最新成交收益率 为3.3300%,上日 尾盘为3.2900%. 质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比): 1天 7天 ------------------------------ 今日 4.0590 4.3009 上日 3.9605 4.2684 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8890/2.8280 国债参考率报价 2.7910/2.7260 金融债参考率报价 3.3042/3.2460(完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 徐永; 审校 张喜良)