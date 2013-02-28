更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率徘徊在年内高点,逆回购爽约加重机构谨慎心态

(增收盘报价及交易量数据)

路透上海2月28日 - 备受期盼的中国央行公开市场逆回购今日"爽约",但在财政存款投放等因素支撑下,中国银行间资金市场周四隔夜和七天等主要回购加权利率波幅较前几日明显减弱,不过仍徘徊在年内高点附近.

交易员表示,近来资金吃紧逆回购却询而不发,令不少机构重新审视市场对央行流动性依赖程度是否过高,心态较此前更加谨慎.具体到二级市场,早盘出资方融出超过14天等较长期限资金愿意相对较强,而隔夜和七天依旧难借.

上海一银行交易员表示,央行公开市场操作意外变脸,"对心理影响还是挺大啊.对今天(做逆回购)有预期,突然就没有了."

她进一步指出,目前资金市场供给多集中于14天及以上等稍长期限,而需求强劲的隔夜等资金仍难求.如果没有新的不利因素,已处高位的回购利率再大幅攀升的动力在逐步减弱,但资金面能否就此走向缓和还不好说.

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,764.95亿元人民币,与周二5,747.98亿元的交易量相比变化不大;其中,隔夜品种成交量为4,390.94亿元,周二为4,197.20亿元.

周三央行公开市场意外新增逆回购需求,致多数机构对今日央行进行逆回购投放流动性的预期甚高.不过稍早交易员透露,央行今日公开市场将不进行任何操作.

北京一银行交易员并透露,从昨天下午开始,据说已有财政存款投放出来.虽然总体规模不太清楚,但此因素应在一定程度上缓和了过于紧绷的资金面.另外,就目前了解到的情况看,短期内回购利率的走向还不甚明确,仍需继续观察.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购

其中:隔夜 4.0590 3.9605 +9.85 4,390.94

七天 4.3009 4.2684 +3.25 992.94

14天 4.8733 4.8445 +2.88 258.35

上交所债券回购

其中:一天 8.9600 5.6000 +336.00 1,597.55

七天 4.2500 3.7950 +45.50 140.69

14天 4.0000 3.6000 +40.00 18.14

回购定盘利率

其中:隔夜 4.1000 3.9300 +17.00

七天 4.2700 4.2200 +5.00

14天 4.8800 4.8300 +5.00

shibor

其中:隔夜 4.0110 3.9320 +7.90

七天 4.2670 4.2250 +4.20

三个月 3.8946 3.8866 +0.80