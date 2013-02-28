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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 18:17 BJT

日本政经: 议员同意3月4日举行央行官员提名审核听证会--时事社

路透2月28日 - 日本时事社报道称,日本议员同意3月4日举行日本央行官员提名审核听证会.(完)
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