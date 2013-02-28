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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 18:31 BJT

中股业绩：中国人寿称预计去年净利将按年下跌40%左右,因资产减值损失增加等

路透香港2月28日--- - 中国人寿 周四公告称,受资本市场持续低位运行导致投资收益率下降和资产减值损失增加的影响,预期2012年净利将按年下跌40%左右.

中国人寿2011年归属于公司股东的净利润为183.31亿元人民币,每股收益0.65元.

中国人寿H股周四收报23.3元,微涨0.55%,截止昨日收盘，过去一个月累计下跌11.3%.(完)

欲浏览更多详情,请点选港交所网站:(here) (记者 梁慧仪; 撰写 赵红梅；审校 曾祥进)
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